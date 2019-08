Insomma, le nubi sul suo futuro sono per il momento schiarite. Anche perché a mercato chiuso è davvero difficile credere che lo United decida di privarsi di uno come lui. Più verosimile pensare che il trasferimento di Pogba al Real Madrid (Zidane lo ha espressamente richiesto più volte) sia stato rimandato di una stagione.

A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. Si sono dette tante cose e mi viene fatta sempre la stessa domanda sul futuro. La verità è che sono a Manchester. Mi diverto coi miei compagni e voglio vincere tante partite

Ha incantato nella vittoria del Manchester United per 4-0 sul Chelsea, match valido per la prima giornata di Premier League. Due gli assist confezionati da Paul Pogba, che ha messo in mostra anche tante giocate da fuoriclasse assoluto. Nel post-partita il centrocampista francese si è poi soffermato sul suo futuro ai microfoni di RMC Sport:

