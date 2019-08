Il terzino classe 1999 torna alla corte di Maran: operazione conclusa in prestito secco.

di Redazione Fox Sports - 12/08/2019 01:25 | aggiornato 12/08/2019 09:32

Era appena arrivato alla Juventus a titolo definitivo nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, finito alla Roma. Adesso Luca Pellegrini deve già ripreparare i bagagli per tornare al Cagliari. Il terzino sinistro classe 1999, tra i giocatori considerati in esubero da Maurizio Sarri, lascia Torino e si trasferisce in Sardegna in prestito.

Nell'ultima stagione Pellegrini ha collezionato 18 presenze e 2 assist proprio tra le fila del Cagliari. In estate ha fatto parlare di sé imponendosi come uno dei leader dell'Italia Under 20 di Nicolato, arrivata fino alle semifinali del Mondiale di categoria.

Sperava di restare nella rosa bianconera e magari scalare le gerarchie, ma lo aspetta un'altra stagione al Cagliari per farsi le ossa, crescere e riprovare tra un anno a convincere Sarri a puntare su di lui.