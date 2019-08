Nell'ultima stagione ha messo insieme 15 gol e 4 assist in 41 presenze, un bottino che ha attirato su di lui le attenzione del Manchester United. Alla fine però i Red Devils non hanno afffondato il colpo e Inaki ha sposato ancora una volta l'Athletic Bilbao.

Quasi un matrimonio a vita. Inaki Williams ha rinnovato il suo contratto con l'Athletic Bilbao fino al 2028. Proprio così. L'attaccante spagnolo classe 1994 si è legato ai baschi per altri nove anni. Ma non finisce qui. Perché nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria monstre da 135 milioni.

