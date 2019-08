Dalla Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors NBA, è il momento del Biggest event of the Summer.

11/08/2019 22:42 | aggiornato 12/08/2019 00:09

La Scotiabank Arena sarà completamente esaurita, così come accaduto del resto nella serata (canadese) di ieri, quando NXT TakeOver: Toronto ha aperto le danze per i 4 giorni all'insegna del wrestling WWE. Ora però è arrivato il momento del piatto forte, di SummerSlam 2019, che noi di FOXSports.it vi racconteremo direttamente qui dalla casa dei campioni NBA dei Toronto Raptors, in diretta scritta a partire da mezzanotte italiana (le 18 locali).

Sarà come al solito una lunga notte, quella in cui vi accompagneremo, vivendo le emozioni di tutte le faide in corso nei main roster della compagnia di Vince McMahon. In palio titoli, carriere e onore, in questa edizione di SummerSlam 2019, con il main event che, salvo colpi di scena, vedrà Seth Rollins cercare di riprendersi l'Universal Championship da Brock Lesnar.

E poi grande attenzione la meriteranno i match in cui Becky Lynch e Kofi Kingston metteranno in palio i loro titoli, rispettivamente contro Natalya (padrona di casa) e Randy Orton, alla ricerca della sua 14esima cintura di campione del mondo, proprio nel ppv che lo consacrò per la prima volta (e da più giovane di sempre) nell'élite del grande wrestling WWE.

WWE Il ppv WWE dell'estate: SummerSlam 2019

WWE SummerSlam 2019, tutti i risultati in diretta scritta

Questo e molto altro vi racconteremo nel nostro racconto, dove oltre ai risultati di tutti i match, gradualmente inseriremo anche highlights e photogallery. Mettetevi pure comodi quindi, è il momento di SummerSlam 2019.

Primo match della serata nel kickoff dello show, in palio il titolo dei Cruiserweight. L’ex NXT Oney Lorcan prova a insidiare Drew Gulak, che però si conferma campione.

