Il Motomondiale sbarca in Austria sul circuito del Red Bull Ring per l'11° Gran Premio stagionale. Diretta TV su Sky MotoGP HD, in differita su TV8.

di Luigi Ciamburro - 11/08/2019 11:00

Dopo aver compiuto il giro di boa a Brno, il campionato del mondo di MotoGP torna in scena al Red Bull Ring per il GP d'Austria, 11esima tappa della stagione 2019. Marc Marquez approda con 63 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, leader incontrastato di un Mondiale che sembra ormai segnato. La gara austriaca rappresenta forse l'ultimo possibile punto di svolta, su un tracciato tradizionalmente favorevole alla Ducati, almeno fino all'anno scorso. In caso di ulteriore successo del Cabroncito sarebbe difficile immaginare un'inversione di rotta in classifica.

Chi non ha certamente più nulla da perdere è la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono divisi da un solo un punto e si prospetta una bella sfida interna fino all'ultimo Gran Premio. Dopo la gara di Brno lo spagnolo ha perso l'aureola di "pilota miracolato" in grado di far decollare la M1, invece il Dottore ha dimostrato di poter essere ancora il miglior pilota della casa di Iwata, sebbene resti ancora molto da fare in ottica qualifiche. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli cercano il riscatto dopo l'ultima opaca prestazione, controbilanciata dal buon risultato (rispettivamente 1° e 3°) nella giornata di test IRTA dello scorso lunedì.

Con una lunghezza di 4.318 km presenta 10 curve (7 a destra e 2 a sinistra) e un dislivello di 65 metri. I numerosi rettilinei, il più lungo dei quali misura 626 metri, spingono i piloti a brusche frenate e ripartenze, diventando terreno fertile per gli staccatori come Andrea Dovizioso. Delle 7 frenate del Red Bull Ring le prime 3 in successione sono altamente impegnative per i freni, così come la penultima, mentre le restanti 3 sono di modesta difficoltà. ​La più dura è la Castrol Edge (curva 1): sebbene in lieve salita le MotoGP arrivano a 312 km/h e frenano per 4,4 secondi per scendere a 99 km/h.

MotoGP, dove vedere il GP d'Austria in TV e streaming

L'11esimo round di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. Il week-end di gara prenderà il via con la consueta conferenza stampa del giovedì alle ore 17:00. Sull'emittente satellitare, al termine delle prove libere e delle qualifiche, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La gara prenderà il via domenica 11 agosto alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Il GP d'Austria verrà trasmesso in diretta streaming su Sky GO e Now TV per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda anche su TV8 ma in differita

Sabato 10 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

14:00 - Studio Moto GP Live

15:30 - Motomondiale Qualifiche GP Austria

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 11 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

17:00 - Moto GP GP Austria (Gara)

18:00 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e NowTV