Merito del classe 2002 Esposito - subentrato a Lautaro - che si procura un penalty (fallo di Cheryshev) quando mancano otto minuti dal termine. Dagli undici metri Politano non fallisce e porta la sfida alla lotteria dei rigori, dove è decisivo in negativo Garay che commette l'unico errore della serie. Poi Bastoni gonfia la rete e fa esultare i suoi.

La squadra di Marcelino si porta avanti al 38' con Soler, che sfrutta al meglio il cross di Guedes e di testa batte Handanovic. Nella ripresa l'Inter, schierata con un 3-5-2 con Lautaro e Politano in avanti (Lukaku è rimasto Milano per trovare la miglior condizione), cresce e nel finale trova il pari.

Quattro vittorie (di cui tre ai rigori) e due sconfitte (una ai rigori). Questo il bilancio definitivo del precampionato della nuova Inter di Antonio Conte. Al Mestalla i nerazzurri si impongono 8-7 ai rigori (1-1 dopo 90') contro il Valencia, conquistano il Trofeo Naranja e mettono nel mirino l'esordio in Serie A contro il Lecce in programma a San Siro il prossimo 26 agosto.

