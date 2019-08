Fonseca: "Dzeko? Non prendo in considerazione una sua cessione"

Conte: "La mia Inter non molla mai, non vuole perdere"

Ha bisogno di lavorare ed entrare nei meccanismi, come Lautaro e Politano. Deve entrare quanto prima in quello che noi vogliamo, sia dal punto di vista tattico che fisico. Romelu è sicuramente un ottimo acquisto, siamo contenti e lui ci sta mettendo grande voglia per farsi trovare pronto

Il Valencia è una squadra di valore che lavora da tanto tempo con lo stesso allenatore (Marcelino, ndr). L'aspetto positivo della nostra prestazione è che i ragazzi non mollano, non vogliono uscire sconfitti, a livello di mentalità stiamo crescendo tanto. Possiamo fare molto meglio, l'ho detto anche ai ragazzi, e questo passa solo dal lavoro. Erano anche un po' stanchi, stiamo cercando di mettere benzina. Questa vittoria è un altro step per crescere

