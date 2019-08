Il croato è atteso in Baviera nelle prossime ore. L'affare si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Mercoledì il primo allenamento con Lewandowski e compagni.

di Franco Borghese - 11/08/2019 17:46 | aggiornato 11/08/2019 19:51

Il conto alla rovescia è partito. Ivan Perisic sta per passare al Bayern Monaco. La trattativa di calciomercato con l'Inter si sta per chiudere. Anzi, si concluderà a breve. Antonio Conte non vuole puntare su di lui, al contrario ha deciso di voltare pagina e di separarsi dal giocatore. Non si cercherà di ricucire il rapporto, cosa che invece aveva più volte provato a fare Luciano Spalletti.

Considerando che il Bayern Monaco ha ancora bisogno di acquistare un esterno di qualità per sostituire Robben (che si è ritirato) e Ribery (svincolato lo scorso 30 giugno), e aggiungere così un'altra alternativa a Gnabry e Coman (le uniche altre due ali presenti in rosa) per permettere al tecnico Niko Kovac di fare maggiore turnover, è facile immaginare che l'affare si possa chiudere in fretta.

Questo anche perché Perisic è il grande desiderio di calciomercato del tecnico croato. Aveva espresso il desiderio già a inizio estate, quando i dirigenti del Bayern Monaco, convinti di poter prendere Leroy Sané del Manchester City (che poi però si è rotto il crociato), lo hanno snobbato. Ora la situazione è cambiata radicalmente. Non solo perché ad oggi i bavaresi non sono ancora riusciti ad acquistare nessuno in attacco, ma anche perché di giorni, fino al 2 settembre (quando non sarà più possibile fare operazioni in entrata), non ne mancano più tanti.

Per questo il Bayern ha accelerato improvvisamente. Per questo la trattativa di calciomercato è decollata immediatamente. L'affare si farà: le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 25 milioni. Kovac, che l'anno scorso ha faticato a gestire lo spogliatoio del Bayern, avrà quindi il suo uomo di fiducia. Il tecnico ha infatti allenato Perisic per due anni (dal 2013 al 2015) quando sedeva sulla panchina della nazionale croata.

Stando a quanto riportato dal quotidiano bavarese Tz, già fra lunedì e martedì Perisic effettuerà le visite mediche con il Bayern. L'idea è quella di farlo allenare da mercoledì con i nuovi compagni. Conoscendo bene il campionato tedesco (dove in passato ha già giocato con Borussia Dortmund e Wolfsburg), Ivan potrebbe esordire già venerdì nella gara inaugurale della Bundesliga contro l'Hertha Berlino. Ecco perché il conto alla rovescia è partito. Perisic sta per sbarcare a Monaco.