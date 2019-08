In quest'ottica nel mirino dell'ex dirigente della Roma è finito Franck Ribery, svincolato di lusso che ha appena detto addio al Bayern Monaco. Classe 1983, 36 anni compiuti lo scorso 7 aprile, nell'ultima stagione con i bavaresi ha messo insieme 38 presenze, 7 gol e 4 assist. In queste ore - riporta Sky Sport - la dirigenza della Fiorentina sta provando a convincerlo ad accettare il loro progetto.

Badelj, Boateng, Lirola, Pulgar e Terzic. Questi i giocatori fin qui acquistati dalla Fiorentina. Ma il direttore sportivo Daniele Pradé non si ferma, vuole regalare un giocatore di livello assoluto a Vincenzo Montella. Un elemento che possa far fare alla Viola il salto di qualità.

