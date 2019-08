📢 Updates dak AFAS Stadion: 💬 Eenhoorn: 'We zijn enorm geschrokken maar vooral blij dat er geen menselijk leed heeft plaatsgevonden.' 💬 Eenhoorn: 'Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is.' ➡️ Check: https://t.co/FMHpkoybZU #AZ pic.twitter.com/zE8OtTDCyf

Siamo scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non abbia causato feriti. Comunque nessuna gara verrà giocata nell'impianto finché non avremo la certezza che sarà tutto in sicurezza

A rendere noti i danni provocati dal vento è stato lo stesso club biancorosso pubblicando una spaventosa foto sui propri canali social. La buona notizia è che all'AFAS Stadion, che ha una capienza di 17mila posti ed è nato nel 2016, non erano previste partite nel weekend. L'AZ sarà inffatti impegnato oggi in trasferta sul campo dell'RKC Waalwijk.

