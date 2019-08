In vista del Biggest event of the Summers, le Superstar della WWE sfilano davanti ai nostri microfoni.

di Marco Ercole - 10/08/2019 18:15

Toronto si prepara per SummerSlam, la WWE ha colorato la città come suo solito, con cartelloni pubblicitari piazzati un po' ovunque in vista dell'appuntamento alla Scotiabank Arena (casa dei Toronto Raptors, squadra NBA), che si terrà nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto.

Gli appassionati di wrestling hanno riempito le vie della città, i più fortunati hanno avuto anche l'occasione di incrociare alcuni dei loro idoli, che hanno approfittato del Biggest event of the Summer per visitare il Canada, salire sulla CN Tower e godersi la meravigliosa Skyline di Toronto da posti strategici.

Come al solito la WWE ha creato una settimana all'insegna del wrestling nella città che ospita l'evento e The Biggest event of the Summer non poteva certo fare eccezione. E come sempre le Superstar sono sfilate davanti ai microfoni dei media per parlare delle loro impressioni, delle loro storie. Big E, ad esempio, a FOXSports.it ha assicurato che i rumors su un suo possibile tradimento nei confronti di Kofi Kingston sono totalmente infondate:

Il New Day non si separerà mai, siamo nati insieme e moriremo insieme. Come ha già detto più volte, probabilmente ci metteranno tutti e tre nella stessa bara. La nostra è un'amicizia che non potrà mai essere infranta.

WWE, verso SummerSlam 2019: Big E e la nascita del New Day

Big E racconta poi la storia che ha portato alla nascita del New Day:

Noi eravamo 3 ragazzi che cercavano di avere spazio televisivo, di avere le nostre occasioni per esprimerci. Sapevamo di avere talento, ma non riuscivamo più a mostrarlo... con il New Day abbiamo cercato di intrattenere il pubblico e all'inizio siamo stati rifiutati. Dal New Day Sucks siamo però passati al New Day Rocks e abbiamo cercato di dare al pubblico tutto quello che avevamo dentro. Probabilmente senza il New Day ci avrebbero rimandato a NXT o addirittura licenziati, invece così abbiamo lavorato su tutto insieme, mandandoci mail, idee, discutendo sui promo e cominciando la nostra ascesa.

Sulla rivalità tra The OC, poi, nessun dubbio su quale sia la stable migliore:

La differenza principale è che AJ Styles li ha lasciati soli per anni. Certo, lui è un fenomeno, così come Gallows e Anderson sono atleti straordinari, che ci hanno portato sempre al limite. Ma noi abbiamo un'identità che loro non hanno. Lì poi c'è un leader chiaro, mentre noi tre siamo tutti allo stesso livello. Lottiamo tutti per tutti.

Da Carmella ad R-Truth, il ritorno del comedy wrestling

A seguire arrivano anche Carmella e R-Truth, che dopo essersi assicurato che tra nessuno di noi giornalisti ci fosse nascosto un arbitro, ha esibito la sua cintura 24/7 e si è messo a rispondere insieme alla sua partner a tutte le domande (almeno fino a quando riusciva a rimanere serio). Ci ha assicurato che non abbia minimamente paura di un "turn" di 'Mella, perché la loro alchimia è indistruttibile. Così chiediamo a The Faboulus cosa l'abbia portata a questa partnership con l'attuale 24/7 Champion:

Sapevo quando ho iniziato a lavorare con Truth che dovevo tirare fuori una parte diversa di me, qualcosa che non si era mai vista prima. E ho capito subito dai primi match nel Mixed Match Challenge che questa coppia avrebbe funzionato.

Soprattutto grazie a loro due si sta rivedendo un "comedy wrestling" sullo stile di quello di inizio anni Duemila:

Fantastico essere il frontman del comedy wrestling. Ci sono tanti tipi di wrestling, ma l'intrattenimento è fondamentale, c'è il modo di essere di Samoa Joe, quello di Roman Reigns e poi ci siamo noi.

Braun Strowman avverte D3 e punta l'Universal Championship

Ci voltiamo e una montagna si avvicina a noi. Stavolta è il turno di Braun Strowman, che nonostante la stazza mostra ha un sorriso e una battuta per tutti. Non possiamo ovviamente che lanciargli una nuova sfida dall'Italia, chiamando in causa D3, affrontato a Raw Reunion. The Monster among men inizia a ridere, sottolinea di ricordarsi perfettamente di lui e di come avessero lavorato insieme prima di quello Squash Match. Poi entra nel personaggio e avverte:

Se ha ancora voglia di essere scaraventato per aria, sa dove trovarmi...

Ora che abbiamo inviato questo messaggio a D3 da Toronto, chiediamo a Braun come stia vivendo questa vigilia di SummerSlam:

I Big Four sono fantastici, siamo qui a Toronto per 4 show: NXT Takeover, SummerSlam, Raw e Smackdown, siamo eccitati di essere in Canada. Quando tornerò a competere per l'Universal Championship? Voglio vedere cosa succederà fra Rollins e Lesnar, chi vincerà sarà il mio osservato speciale per vincere.

Ci soffermiamo poi sui tanti viaggi che comporta il fatto di essere una stella WWE:

Per me viaggiare in questo modo è chiaramente duro, ma è divertente e ti dà grande energia: spesso quando arrivo in un posto la gente mi guarda e vede le mie dimensioni impaurendosi. Vedere la reazione della gente è una delle cose più divertenti dei miei viaggi.

Infine, domandiamo se un giorno rivedremo i siparietti divertenti con Alexa Bliss: