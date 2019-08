La Juventus chiude la sua estate di amichevoli con una sconfitta contro l'Atletico Madrid e ora l'obiettivo della società bianconera è quello di sistemare la rosa sul calciomercato. Dopo la partita sono arrivate parole pesanti di Sarri su Dybala.

Nessuno dice mai che la Juventus deve fare dei tagli per la lista Champions, questo ci mette in difficoltà. Il mercato sarà difficile perché siamo in una situazione di imbarazzo, che ci porterà a lasciar fuori grandi giocatori. Dybala? Io ci posso anche parlare ma il mercato va in una direzione e quello che dico io non conta nulla, saremo costretti a fare scelte che non vorremmo fare. Il problema è che abbiamo solo un giocatore cresciuto nel club (Pinsoglio ndr).