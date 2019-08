L'allenatore della Roma prima dell'amichevole col Real Madrid: "Domani Edin gioca titolare, la squadra gira attorno a lui".

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 15:13 | aggiornato 10/08/2019 15:18

La Roma non molla Edin Dzeko e a dimostrazione della tenacia della società capitolina arrivano le parole del tecnico Fonseca, intervistato in esclusiva da Sky Sport. Il tecnico ha parlato prima dell'amichevole con il Real Madrid.

Edin domani giocherà titolare, la nostra squadra gira attorno a lui: è un nostro calciatore e non prendo nemmeno in considerazione una sua cessione. Conto su di lui.

Un commento anche su Icardi, sogno proibito della Roma in caso di cessione di Dzeko. Come spesso ha fatto in queste settimane, Fonseca non ha voluto dire troppo su calciatori che non ha in rosa.