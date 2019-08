Il brasiliano non giocherà contro il Nimes al debutto in Ligue 1. Il ds del club: "Vogliamo definire la sua situazione al più presto".

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 14:19 | aggiornato 10/08/2019 14:23

Lo strappo fra Neymar e il Paris Saint-Germain è ormai ufficiale: i campioni di Francia non hanno convocato il giocatore per il debutto in campionato contro il Nimes, certificando il fatto che il numero 10 è sul calciomercato.

A conferma di questa situazione, sono arrivate le parole del nuovo direttore sportivo Leonardo. L'ex dirigente del Milan ha chiarito che per Neymar c'è già in corso una trattativa in fase molto avanzata.