Debutto dell'ausilio tecnologico nel campionato inglese durante la sfida dei campioni contro il West Ham: non concessa rete a Gabriel Jesus per un fuorigioco millimetrico.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 14:52 | aggiornato 10/08/2019 14:57

West Ham-Manchester City entra nella storia della Premier League: il debutto in questa edizione del campionato inglese per le due squadre è la partita in cui è stata effettuata la prima chiamata VAR in terra britannica.

La decisione è arrivata nel secondo tempo, dopo che Gabriel Jesus aveva messo in porta il pallone del 3-0 per i campioni in carica su assist di Sterling. Dopo un consulto però, l'arbitro ha annullato la rete per fuorigioco proprio dell'esterno inglese.

Dal replay, mostrato sul maxi-schermo dello stadio degli Hammers, si può apprezzare come la spalla di Sterling fosse di qualche millimetro davanti a quella del difensore di casa. Annullato quindi il gol a Jesus, col Manchester City di Guardiola che entra ancora una volta nella storia della Premier League.