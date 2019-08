Il PSG preferisce vendere il suo numero 10 ai Blancos, che mettono sul piatto 40 milioni di euro netti a stagione.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 08:11 | aggiornato 10/08/2019 08:16

Il futuro di Neymar sembra ormai tingersi di bianco: il giocatore del Paris Saint-Germain continua a essere uno dei pezzi più ambiti di questo calciomercato e da separato in casa valuta le sue opzioni. Se la sua preferenza sembra andare al Barcellona, il club parigino preferirebbe venderlo al Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo e da Sport, il brasiliano si starebbe convincendo della destinazione e uno dei motivi è il pazzesco ingaggio proposto da Florentino Perez. Il presidente delle Merengues ha infatti offerto uno stipendio da 40 milioni di euro netti a stagione per avere Neymar al Bernabeu.

Una cifra spaventosa a cui sarebbe difficile dire di no, con Neymar che come alternative ha sperare in un'offerta del Barcellona (che fatica ad arrivare) oppure in quella della Juventus che però non può al momento permettersi un investimento del genere. La terza scelta sarebbe restare al PSG, ma questa opzione pare impossibile: il brasiliano partirà ad agosto e ormai tutto lascia pensare che sarà il nuovo colpo di calciomercato del Real Madrid.