I Reds annunciano che il problema al polpaccio accusato nel debutto contro il Norwich terrà fuori il brasiliano dalla Supercoppa contro il Chelsea.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 11:42 | aggiornato 10/08/2019 11:47

Il debutto in questa Premier League del Liverpool campione d'Europa è stata una roboante vittoria per 4-1 contro il Norwich, resa però leggermente amara dall'infortunio subito da Alisson durante il primo tempo.

Il portiere brasiliano si è accasciato a terra dopo un rinvio chiedendo subito il cambio e venendo portato fuori con l'aiuto dello staff tecnico. Nel post partita Klopp si era detto poco fiducioso e la diagnosi è arrivata con un comunicato dei Reds.

👇 @Alissonbecker is set to miss our Super Cup clash with @ChelseaFC after sustaining a calf injury tonight. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019

L'infortunio al polpaccio terrà fuori Alisson per la Supercoppa di questa settimana contro il Chelsea (in cui giocherà il nuovo acquisto Adrian) ma pare che il problema non sia troppo grave: il rientro del portiere del Liverpool dovrebbe arrivare a fine agosto.