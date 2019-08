La squadra di Villas Boas crolla nella ripresa. Male anche il Bordeaux, battuto dall'Angers che si impone con 3 gol, il Nizza vince nel recupero con l'Amiens in 10.

Prima partita, primo tonfo. La Ligue 1 si apre così, con lo scivolone, rumoroso quanto imprevisto, del Marsiglia, battuto per 2-0 dal Reims al Velodrome. La squadra di Villas Boas ha avuto il pallino del gioco in mano, ma non è riuscito a creare vere e proprie occasioni da gol. I marsigliesi si sono anzi esposti ai contropiede degli ospiti che hanno così sfruttato le occasioni sia al 58' (con Dia) sia al 90' con Suk Hyun-Jun.

Il Marsiglia è sembrato troppo sconclusionato e non in buone condizioni fisiche. Lo stesso Villas Boas, che fra Zenit e Shanghai SIPG sono sei anni che non allena in un campionato competitivo come la Ligue 1 (all'epoca allenava il Tottenham in Premier League) ha dato l'impressione di essere un po' confuso, tanto da inserire un solo giocatore offensivo (Benedetto), nonostante lo svantaggio.

Male anche il Bordeaux, che, pur essendosi portato in vantaggio con De Preville al 4', si è fatto travolgere dall'Angers che ha vinto con un netto 3-1 (ai padroni di casa hanno anche annullato il 4-1), risultato maturato già nel primo tempo. Partita tesa anche fra Brest e Tolosa, finita 1-1 con il pareggio degli ospiti a pochi minuti dalla fine.

Dia esulta dopo il gol dell'1-0 segnato al Marsiglia in Ligue 1

Ligue 1, i risultati della giornata

Pesante la vittoria del St. Etienne, capace di vincere 2-1 in casa del Dijon. Merito dei gol di Hamouma e Aholou nei primi 11 minuti di gioco. Inutile il gol su calcio di rigore di Tavares al 34'. Vince anche il Rennes che espugna il campo del Montpellier: decide il gol di Morel al 6'. Il Montpellier ha sprecato l'occasione del pareggio con il rigore sbagliato da Charbonier. Il Rennes, fra l'altro, è rimasto in 10 al 69' per l'espulsione di Tait. Vince anche il Nizza, che si impone solo in pieno recupero sull'Amiens: gli ospiti avevano pareggiato all'81' con Akolo, ma il gol di Dante al 95' ha regalato i tre punti ai padroni di casa.

Ligue 1, il recap della giornata

