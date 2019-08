Inter, accordo con il Bayern per Perisic: il croato non va a Valencia

Secondo Tuttosport, il giocatore è ormai fuori dal progetto di Sarri ma lui e il suo entourage continuano a rifiutare qualsiasi possibile offerta che gli è stata presentata fino a ora. In queste settimane sono arrivati i no a club turchi come Besiktas e Fenerbache oltre a quello al Wolverhampton.

La questione cessioni in casa Juventus continua a creare problemi sul calciomercato alla dirigenza e uno dei nomi più difficili da vendere per il momento sembra Sami Khedira . Con il tedesco diventato ormai un caso a Torino.

