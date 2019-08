I bianconeri ci provano subito nella ripresa e Douglas Costa prende il palo con un tiro deviato, poco prima di una buona occasione per Higuain. Altro legno per la Juve con Rabiot che colpisce il palo con una gran conclusione da fuori. Ultime chance da entrambe le parti con Dybala e Sanchez ma il risultato non cambia, vince l'Atletico Madrid.

L'ultima amichevole estiva della Juventus (esclusa quella di Villar Perosa) termina con una sconfitta per 2-1 per mano dell'Atletico Madrid nella partita giocata davanti a un caldo pubblico svedese a Stoccolma.

