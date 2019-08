Premier, è di nuovo Guardiola vs Klopp: per i tifosi è lotta a due

Che partita di m***a in cui esordire. Sono arrivato qui per un sacco di soldi e la prima è contro il City! Perché? Ci sono sicuramente partite migliori per prendere confidenza col campionato, spero di toccare palla...

Il francese è già pronto all'esordio ma la prima giornata di Premier League è proibitiva per gli Hammers che sfideranno i campioni d'Inghilterra in carica del Manchester City in casa. Proprio Haller ha scherzato ai microfoni del Mirror sul suo debutto.

L'ex giocatore dell'Eintracht esordirà in col West Ham contro i campioni: "Sono arrivato qui per tanti soldi ma la prima partita non mi aiuterà. Spero di toccare il pallone".

