L'accordo con l'Ajax per Van de Beek c'è da tempo (circa 55 milioni di euro) e se il Real Madrid riuscisse a piazzare qualche esubero entro il 2 settembre, con James Rodriguez su tutti, l'affare si potrebbe finalizzare anche in questa sessione di calciomercato . Ma tutto lascia pensare che l'arrivo del giocatore dell'Ajax sia rimandato di un anno, vista anche la corte spietata a Pogba.

Secondo il Mundo Deportivo, le Merengues hanno rallentato la trattativa per il talento olandese che dovrebbe approdare al Bernabeu nella prossima stagione. La priorità della dirigenza è quella di sfoltire una rosa troppo carica di giocatori per permettere a Zidane di lavorare con un numero di calciatori ritenuto congruo.

La difficoltà nel piazzare i giocatori in uscita sembra essere una costante di questa sessione di calciomercato e nemmeno il Real Madrid fa eccezione. Ma i troppi esuberi in casa dei Blancos rischiano di bloccare l'affare per Van de Beek .

