Ci sono da sistemare gli ultimi dettagli con l'entourage di Olsen per poter permettere allo svedese di volare a Montpellier per le visite mediche ma la sua cessione è ormai cosa fatta, con Fonseca che ha subito chiarito che Pau Lopez sarebbe stato il titolare fra i pali della Roma .

Si chiude dopo solamente un anno l'avventura di Robin Olsen con la maglia della Roma . Il portiere lascerà infatti la capitale per approdare al Montpellier dopo una stagione decisamente negativa in Italia.

