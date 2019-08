Il portiere potrebbe essere il sacrificio necessario per completare la rosa: i campioni di Francia ci pensano, i rossoneri valutano i profili del sostituto.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 09:41 | aggiornato 10/08/2019 09:45

Il calciomercato del Milan passa tutto dalle cessioni che il club rossonero riuscirà a fare in queste ultime settimane e il possibile, grande sacrificio della campagna acquisti potrebbe essere Gianluigi Donnarumma.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Paris Saint-Germain è pronto a fare un'offerta per l'estremo difensore della Nazionale italiana (almeno 50 milioni di euro), cifra che sarebbe subito reinvestita per i colpi in attacco come Correa e per un nuovo portiere.

I profili tenuti d'occhio da Boban e Maldini sono 3: Perin, in uscita dalla Juventus ma ancora acciaccato fino a ottobre (in porta giocherebbe Reina), Keylor Navas e Lunin, entrambi chiusi da Courtois al Real Madrid. L'offerta del PSG arriverà a breve e il Milan dovrà decidere se salutare Donnarumma per poi piazzare degli ultimi colpi in questo calciomercato.