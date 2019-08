L'ex terzino della Roma andrà in Sardegna in prestito secco: i bianconeri pensano a come completare la batteria dei terzini.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 13:58 | aggiornato 10/08/2019 14:03

Una nuova cessione in casa Juventus, stavolta annunciata, si sta per concretizzare: secondo la Gazzetta dello Sport, il nuovo arrivato Luca Pellegrini è a un passo dal ritornare al Cagliari con la formula del prestito secco.

Il terzino arrivato poche settimane fa dalla Roma nello scambio con Spinazzola sarà in Sardegna nei prossimi giorni per unirsi di nuovo alla squadra di Maran dove ha passato la seconda parte della scorsa stagione.

Ora però rimane l'interrogativo sulla batteria di terzini della Juventus: in rosa rimarrebbero Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, troppo pochi per affrontare una stagione. Le valutazioni in casa bianconera prevedono secondo Tuttosport un nuovo acquisto (Darmian rimane il primo della lista) oppure l'adattamento di Cuadrado a terzino destro con De Sciglio spostato a sinistra come vice Alex Sandro.

Quest'ultima soluzione permetterebbe alla Juventus di non fare nuovi investimenti e sfoltire la rosa cedendo Pellegrini, che sarà del Cagliari solo per questa stagione in vista del ritorno a Torino nell'estate 2020.