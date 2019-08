Inter, accordo con il Bayern per Perisic: il croato non va a Valencia

Inter, accordo con il Bayern per Perisic: il croato non va a Valencia

Secondo la Gazzetta dello Sport, il PSG sarebbe pronto ad affondare il colpo sulla Joya appena venduto il suo numero 10: la cifra incassata per la cessione di Neymar sarebbe subito reinvestita per il suo sostituto, andando così anche a soddisfare le richieste dell'argentino anche sul fronte diritti d'immagine.

Il calciomercato della Juventus ora passa per Parigi: la notizia dell'imminente cessione di Neymar (o al Barcellona o al Real Madrid) porterebbe infatti il Paris Saint-Germain a stringere per Paulo Dybala.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK