Inter, accordo con il Bayern per Perisic: il croato non va a Valencia

I due club hanno trovato l'intesa per un prestito a 5 milioni più diritto di riscatto fissato a 20: entro domani la risposta del giocatore che non va in amichevole coi compagni.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 11:54 | aggiornato 10/08/2019 12:42

Il futuro di Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Bayern Monaco per la cessione del croato. L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni con un riscatto fissato a 20. La formula non convince a pieno il giocatore che si è preso un giorno per decidere cosa fare ma secondo Sky Sport il sì è già arrivato. Intanto però Conte lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati per l'amichevole che si giocherà stasera in casa del Valencia, confermando la possibilità di una sua cessione. La risposta di Perisic è quindi positiva: il croato lascerà quindi l'Inter per approdare in Germania.