Annunciato ufficialmente il rematch dell'anno: riuscirà il pugile inglese a vendicare la clamorosa sconfitta del giugno scorso?

di Massimiliano Rincione - 10/08/2019 15:39 | aggiornato 10/08/2019 15:43

Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua sono pronti a scontrarsi di nuovo. Dopo il clamoroso upset del primo giugno scorso, con il TKO messo a referto al settimo round del match disputatosi al Madison Square Garden, il californiano di origini messicane concederà la rivincita al super-atleta inglese. AJ, dal canto suo, sa di non poter più sbagliare dopo la clamorosa caduta di New York, che rappresenta di fatto uno degli upset più clamorosi della storia della boxe assieme a incontri come Mike Tyson vs Buster Douglas. E pensare che Ruiz, dal canto proprio, non doveva neanche prender parte a quel match: doveva essere l'ex kickboxer Jarrell Miller l'avversario designato di Joshua, questo prima che l'ex K1 venisse trovato positivo all'EPO e all'HGH, venendo di conseguenza fermato dalla Commissione Atletica dello Stato di New York.

Fu così che, con il più classico degli effetti sliding doors, Ruiz conquistò i titoli WBA (Super), WBO, IBF e IBO, tutti nella categoria dei pesi massimi. Joshua dimostrò invece di patire non poco l'effetto trasferta, considerato come le sue 22 vittorie di fila fossero arrivate soltanto su suolo inglese. Prima sconfitta che però, guardando al fronte AJ, non pare affatto aver minato le certezze del pugile inglese. E neanche le critiche piovutegli addosso per bocca dell'eterno rivale - finora a parole - Deontay Wilder parono averlo scalfito. Più sportivo, invece, Tyson Fury, che ha riservato a Joshua parole decisamente più tenere e comprensive.

Joshua che, a dispetto di quanto filtrato nelle scorse settimane e nei mesi passati, non affronterà Ruiz su suolo d'oltremanica, bensì in una località neutra: sarà l'Arabia Saudita, infatti, il terreno dello scontro, con prezzi dei biglietti ed incassi che preannunciano già record davvero pazzeschi dal punto di vista economico. Da capire, ovviamente, quali saranno il resto dei match che completeranno la card in questione, anche se c'è da attendersi altri interessantissimi confronti magari anche nella medesima divisione dei pesi massimi.

Boxe: i dettagli su Joshua vs Ruiz Jr. 2

Come detto, il secondo incontro tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. si disputerà in Arabia Saudita, nello specifico in quel di Diriyah. L'evento, giustamente rinominato Clash of the Dunes, verrà organizzato da Matchroom Boxing - il cui ad è il promoter Eddie Hearn -, e sarà verosimilmente visibile in Italia su DAZN, sia in diretta che on demand per una settimana. Comincia dunque il countdown per Joshua vs Ruiz 2, con il neo-campione pronto a stupire nuovamente il mondo.