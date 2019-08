I due giocatori dei Gunners non seguiranno la squadra nel debutto in Pemier League: il club tiene alla loro sicurezza dopo l'aggressione di 2 settimane fa.

di Redazione Fox Sports - 10/08/2019 17:13 | aggiornato 10/08/2019 17:20

La stagione dell'Arsenal si apre già con un piccolo caso legato a Ozil e Kolasinac, entrambi non convocati per il debutto della squadra allenata da Emery in questa Premier League nella trasferta contro il Newcastle.

Secondo quanto riportato dal Mirror, i due giocatori non fanno parte della spedizione per motivi di sicurezza: dopo l'aggressione subita settimane fa, che ha turbato entrambi, cc'è grande preoccupazione per la loro sicurezza e secondo quanto specificato dal club ci sarebbero ulteriori indagini della polizia in corso.

Sicuramente i delinquenti che hanno attaccato Ozil e Kolasinac sanno dove i giocatori vivono, motivo per cui i due sono sempre più preoccupati per l'incolumità loro e delle rispettive famiglie. Per questo l'Arsenal ha deciso di lasciarli fuori e che rilascerà ulteriori commenti solo dopo che la polizia avrà più informazioni.