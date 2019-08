Il Gallo giura amore ai granata dopo la vittoria in Europa League contro lo Shakhtyor.

Il Torino ha battuto 5-0 lo Shakhtyor Soligorsk nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Il capitano dei granata Andrea Belotti, che ha segnato due gol, ha parlato così a Sky Sport al termine del match, commentando anche le voci di mercato che lo vorrebbero in Premier League:

La Premier è sempre stato un campionato molto bello e competitivo, perché ci sono tante squadre che vogliono vincere il campionato. Io però posso dire che a Torino sto bene. Sono il capitano di questa squadra e sono felice. Poi sta a me dimostrare sul campo il mio valore e tutto quello che sono in grado di fare

Sul Wolverhampton, possibile avversario nel prossimo turno:

Non ci pensiamo ancora, siamo concentrati sul ritorno. Se ho sentito Cutrone? Magari lo sentirò dopo la partita di ritorno. Pensiamo a noi stessi. Si è visto sicuramente un buon Toro, siamo tutti ragazzi già in rosa dall'anno scorso e questo è un vantaggio. C'è chi fisicamente è più avanti, chi logicamente meno come alcuni miei compagni di squadra che hanno giocato in Coppa d'Africa o in Copa America. Stiamo lavorando per arrivare a giocare al massimo per tutti i 90 minuti

Sul feeling con Zaza:

Con Simone va bene, cresciamo giorno dopo giorno. Ci cerchiamo tanto e questa è una cosa positiva per entrambi. Ci conosciamo abbastanza bene e in queste prime partite si sono già viste buone cose, ma sappiamo che c'è tanto da lavorare

Torino, Cairo blinda Belotti: "Me lo tengo stretto"

Anche il presidente dei granata Urbano Cairo ha parlato al termine della partita:

Belotti ce lo teniamo stretto, per noi è importantissimo. Si sente un giocatore veramente parte integrante del Toro. Per me è un grande capitano, un grande leader e non pensiamo ad altro che ad averlo con noi e metterlo in condizione di fare le migliori cose possibili. Da parte nostra non ci sono altri pensieri

Sull'obiettivo Simone Verdi: