Per gli scommettitori, favorito il Manchester City a quota 1.50. Dietro il Liverpool a 3.60, mentre il Tottenham è a 18.

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 13:25 | aggiornato 09/08/2019 13:30

Ancora loro due. Ancora uno di fronte all'altro. La Premier League parte il 9 agosto e la lotta per il titolo sembra riservata solamente a Manchester City e Liverpool. Ancora Guardiola contro Klopp, come nella passata stagione (si imposero i Citizens con 98 punti, uno in più di Salah e compagni, a cui il campionato manca da 30 anni) e come nel Community Shield che ha aperto quella corrente.

Secondo le quote Betclic e Bet365, il favorito è ancora l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco: un bis della squadra di Manchester è dato a 1.50. Insegue il Liverpool a 3.60, dietro possibilità ridotte al minimo per tutte le altre. La finalista di Champions Tottenham è la terza forza, ma una vittoria della Premier sarebbe pagata addirittura 18 volte la posta in palio.

Il Chelsea, sul podio nel 2019, non convince gli scommettitori ed è fermo a 34, così come uno United che ha appena perso Lukaku, passato all'Inter. Ancora più lontano l'Arsenal, quotato 50. Curiosità: dopo l'Everton del neo acquisto Kean, la settima quota più pagata è quella del Wolverhampton, che ha pescato molto dal mercato e comprato anche Cutrone, dal Milan. Una vittoria dei Wolves, probabili avversari del Torino in Europa League, vale addirittura 150 volte la giocata.