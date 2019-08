Porto, Casillas verso il ritorno: inserito in lista per il campionato

Iker Casillas vede la luce in fondo al tunnel. Dopo più di tre mesi dall'infarto che lo ha colpito in allenamento, esattamente il 1° maggio, il portiere del Porto si avvicina al ritorno in campo. Il club portoghese lo ha infatti inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in Primeira Liga, vale a dire il campionato lusitano.

