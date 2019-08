Questi costi così elevati sono frutto di una maggiore disponibilità economica dell'Inghilterra rispetto a Francia, Italia, Spagna e Germania: se una società ha 800 milioni di sterline, non si fa problemi a spenderne 80 o 90 per un calciatore. C'è una competitività diversa tra i club inglesi e gli altri

Da pochi giorni Harry Maguire è diventato il difensore più costoso della storia, superando Virgil van Dijk del Liverpool. Per strapparlo al Leicester, infatti, il Manchester United ha sborsato 93 milioni di euro. Di questo trasferimento ha parlato a ESPN il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che come sempre non ha fatto giri di parole:

