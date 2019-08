La punizione dell'argentino nella semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool è stata scelta come miglior "Gol della Stagione".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 17:48 | aggiornato 09/08/2019 17:53

Una pennellata d'autore. La punizione di Lionel Messi nella semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool, terminata 3-0 per i blaugrana al Camp Nou (al ritorno i Reds s'imporranno 4-0 e accederanno in finale), è rimasta nella mente di tantissimi appassionati di calcio.

Non a caso i lettori di Uefa.com, che hanno potuto votare tra dieci prodezze, l'hanno scelta come "Gol della Stagione". È la terza volta che la Pulce si aggiudica questo riconoscimento dopo aver trionfato nel 2014/15 e 2015/16.

Al secondo posto si è piazzato l'eterno rivale dell'argentino, Cristiano Ronaldo, con il suo destro al volo nella partita persa 2-1 dalla Juventus contro il Manchester United all'Allianz Stadium. Terzo gradino del podio per Danilo e il suo bolide in Portogallo-Serbia1-1, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020 andata in scena il 25 marzo 2019.