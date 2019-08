Per Lukaku era arrivato il momento di andare via dal Manchester United. Noi abbiamo fatto un buon affare e lui è felice, quindi abbiamo portato a termine una buona operazione entrambi. Romelu, nella tournée, era infortunato: spero possa iniziare al meglio con l'Inter

Stasera inizierà la Premier League, ma il suo Manchester United scenderà in campo solo domenica nel big match contro il Chelsea. Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della sfida ai Blues e inevitabilmente anche della cessione di Romelu Lukaku, passato all'Inter a titolo definitivo per 65 milioni di euro più 10 di bonus (il giocatore ha invece firmato fino al 2024 a 8.5 milioni di euro a stagione):

