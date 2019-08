Ecco le prime parole di Romelu Lukaku da giocatore dell'Inter. Arrivato a Milano nella notte tra il 7 e l'8 agosto, nella giornata odierna il centravanti belga ha rilasciato un'intervista a Inter TV all'indomani della firma su un contratto fino al 2024 a 8.5 milioni di euro a stagione (il Manchester United ha incassato 65 milioni più 10 di bonus per il suo cartellino).

Conte ha inciso tanto - ha esordito Lukaku - nella mia scelta di venire all'Inter. È il miglior tecnico al mondo, riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per sé. Penso che l'Inter stia andando nella direzione giusta, mi piace il progetto e io avevo bisogno di una nuova sfida. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, qui ci sono le basi per fare molto bene. Aiuterò la squadra con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Teniamo i piedi per terra, spero che possano arrivare grandi risultati a fine stagione

Poi i ringraziamenti al presidente Steven Zhang e all'amministratore delegato Beppe Marotta:

Li ringrazio davvero per la fiducia che mi hanno dato. Sono felicissimo di essere qui all'Inter. Ai tifosi dico: Inter is not for everyone! L'Inter non è per tutti! Forza Inter