Il Lukaku day è terminato. Il nuovo attaccante dell'Inter - pagato al Manchester United 65 milioni di euro più 10 di bonus - è arrivato all'aeroporto di Malpensa nella notte tra il 7 e l'8 agosto, accolto da centinaia di tifosi nerazzurri. Poi ha sostenuto le visite mediche, ha firmato un contratto fino al 2024 (guadagnerà 8.5 milioni di euro bonus compresi) ed è stato ufficializzato.

Nella mattinata odierna è stato reso noto il numero di maglia del classe 1993: indosserà la numero 9 di Icardi. Anzi, che era di Icardi. Nonostante sia ancora a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter, l'argentino si è visto togliere il 9 e ora sul sito ufficiale del club appare senza numero. Ennesima testimonianza di come ormai non ci sia più possibilità di ricucire il rapporto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono già centinaia le maglie con il 9 di Romelu Lukaku stampate negli store ufficiali dell'Inter. Un toccasana per il merchandising, un effetto prevedibile visto l'entusiasmo che ha scatenato l'arrivo di Big Rom.

Sono molto contento di essere qui!

Grazie per il sostegno

Forza @Inter 💯



I’m really happy to be here!

Thank you for the support.

Forza @Inter 💯 pic.twitter.com/J3qLSYevus