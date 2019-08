EA Sports, attraverso un comunicato degli sviluppatori, ha reso note le prime specifiche legate alla modalità che riporterà gli utenti agli anni di FIFA Street.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 09/08/2019 18:09 | aggiornato 09/08/2019 18:14

Il Volta Football finalmente spiegato dagli sviluppatori EA Sports: è questo il senso della Pitch Note rilasciata da coloro i quali hanno creato la nuova modalità di FIFA 20, che già da adesso promette di riavvicinare i nostalgici di FIFA Street. Volta, tuttavia, non sarà soltanto una mera riproposizione dell'amatissimo ed indimenticato titolo della software house statunitense, bensì un'esperienza di gioco diversa e potenziata dal motore grafico Frostbite ormai marchio di fabbrica del titolo pronto a sbarcare sui mercati il 27 settembre prossimo.

17 global playgrounds and countless ways to express your style. This is #VOLTA FOOTBALL https://t.co/VmboOJAic0 #FIFA20 🔥 pic.twitter.com/V8ssMy4lgz — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 8, 2019

Le meccaniche di gioco di Volta Football saranno assolutamente nuove ed uniche, ma andranno anche ad aggiungere ulteriore sviluppo ad elementi già esistenti. Le sub-modalità all'interno di questa nuova feature di FIFA 20 offriranno diversi scenari, con combinazioni di regole diverse e una esperienza di gioco tendenzialmente assimilabile già ai primi impatti. Non ci saranno sostituzioni, fuorigioco, ammonizioni ed espulsioni. Inoltre non vi sarà nemmeno l'handicap dell'affaticamento, il tutto - stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori - per rendere l'esperienza di gioco più divertente e lineare.

Per quanto riguarda le arene di Volta Football, basti sapere come siano state inserite tre diverse dimensioni di campo: piccolo, medio e grande. Ci sarà l'opportunità di giocare con o senza barriere, con regolamenti diversi in base alla propria scelta. Quando il campo disporrà dei muri, ad esempio, in quei rari casi in cui il pallone finirà fuori dalle recinzioni si ricomincerà con una palla al portiere o ad un giocatore vicino alla porta, in base ai regolamenti. In caso contrario, invece, saranno consentiti rinvii e calci d'angolo.

Adesso è ufficiale: anche il Futsal sbarcherà in FIFA 20 grazie al Volta Football.

FIFA 20: le partite e le regole in Volta Football

Saranno tre, fondamentalmente, i regolamenti con cui si potranno disputare le partite in Volta Football. Rush Keepers, ad esempio, offrirà l'opportunità di giocare in 3 contro 3 e 4 contro 4, in una modalità senza portieri e con porte piccole che obbligherà tutti i calciatori in campo - o meglio, in strada - a coprire bloccando un tiro, oltre che a segnare. Street with Keepers, invece, non ha bisogno di presentazioni: porte da calcetto, estremi difensori, ma regole di strada. Anche qui si potrà scegliere il numero di calciatori, che potranno andare da un 4 contro 4 a un 5 contro 5.

Futsal, infine, non è altro che il classico calcio a cinque come siamo abituati a conoscerlo: ciò vuol dire che ci saranno degli arbitri - decisamente meno indulgenti rispetto alla classica modalità 11 contro 11 -, e si dovrà obbligatoriamente giocare in 5 contro 5 seguendo il regolamento dello sport in questione.