Il fuoriclasse portoghese torna al 6 agosto 2003: "Dopo quella partita, tutti i club sapevano già che puntare su di me significava vittoria certa".

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 20:09 | aggiornato 09/08/2019 20:18

C'è anche Cristiano Ronaldo tra i protagonisti di "The Making of", la serie prodotta da DAZN in cui si raccontano il portoghese, Neymar e lo Special One José Mourinho.

Il numero 7 della Juventus è tornato con la mente al 6 agosto 2003 (aveva 17 anni), quando al José Alvalade sfidò - vincendo 3-1 - il Manchester United in amichevole col suo Sporting Lisbona e fece innamorare Sir Alex Ferguson, allora tecnico dei Red Devils: