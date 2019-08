L'attaccante bosniaco è sempre vicino all'Inter: al suo posto può arrivare dal Real Madrid lo spagnolo naturalizzato dominicano.

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 16:36 | aggiornato 09/08/2019 16:41

Edin Dzeko punta i piedi. Vuole l'Inter e non lo nasconde. L'attaccante bosniaco ha le idee chiare da tempo e la Roma lo sa. Viene valutato 20 milioni di euro, i nerazzurri invece non si sono mai spinti oltre i 15. Ecco perché la trattativa, seppure in fase avanzata, non si è mai conclusa.

Ma c'è un altro motivo per cui non arriva il via libera da parte dei giallorossi: il ds Gianluca Petrachi deve prima trovare un sostituto. In queste settimane si sono fatti i nomi di Higuain e Icardi, ipotesti tanto affascinanti quando difficilmente realizzabili.

Un terzo nome è spuntato nelle ultime ore: Mariano Diaz, classe 1993 in forza al Real Madrid. Ci sono già stati contatti con gli agenti dello spagnolo naturalizzato dominicano, che ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi. Tuttavia non si è ancora parlato di ingaggio né di formula di trasferimento. Insomma, siamo ancora lontanti da una chiusura, ma attualmente Mariano Diaz è in pole per il dopo Dzeko.