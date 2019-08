Il centrocampista argentino classe 2001, di proprietà del Newell's Old Boys, a un passo dai bianconeri: in arrivo il passaporto comunitario.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 11:18 | aggiornato 09/08/2019 13:23

Colpo in prospettiva della Juventus. Come riporta Goal.com, il direttore sportivo Fabio Paratici sta per chiudere l'affare con il Newell's Old Boys per Enzo Barrenechea, 18enne centrocampista argentino dotato di grande tecnica e di cui in patria si parla un gran bene.

Classe 2001, Barrenechea sta per ricevere il passaporto comunitario. Una volta che ne sarà in possesso, l'operazione andrà in porto e con ogni probabilità il giocatore sarà girato immediatamente in prestito. In pole per accoglierlo ci sono gli svizzeri del Lugano.

Ma non solo Barrenechea. La Juve sta per acquistare anche il macedone naturalizzato svizzero Nedim Bajrami. Si tratta di un mediano classe 1999 di proprietà del Grasshoppers che sarà tesserato e poi girato all'Empoli in prestito per una stagione.