L'attaccante del Rosenborg potrebbe rimettere piede in Italia: è finito nel mirino della Reggina.

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 10:49 | aggiornato 09/08/2019 12:54

A 31 anni Nicklas Bendtner potrebbe tornare in Italia. Dopo la sfortunata parentesi in Italia tra le fila della Juventus, con cui nella stagione 2012/13 ha collezionato 11 presenze e nessun gol, l'attaccante danese classe 1988 potrebbe indossare la maglia della Reggina.

Il club calabrese, che nella prossima annata disputerà il Girone C di Serie C, sta cercando di fare un colpaccio convincendo l'attaccante legato contrattualmente al Rosenborg (nella stagione in corso 16 presenze, 3 gol e 4 assist con i norvegesi) fino al prossimo dicembre.

Non sarà affatto semplice, ma il presidente della Reggina Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi stanno lavorando sodo per arrivare alla fumata bianca e regalare ai tifosi l'ex Arsenal, che ultimamente si è reso protagonista di episodi che poco hanno a che fare col calcio.

Lo scorso settembre ha infatti scontato 50 giorni di carcere per aver fratturato la mascella ad un tassista in Danimarca. Chissà che in Italia non riesca a far dimenticare questo brutto episodio e a far parlare di sé solo per quanto fatto sul campo.