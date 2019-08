In Brasile lo seguirà il fratello Enock Balotelli, attaccante classe 1993 che sarà messo sotto contratto dal Boavista e che nell'ultima stagione col Pavia ha collezionato 23 presenze e 3 reti in Serie D.

Un ostacolo non insormontabile, da entrambi le parti c'è la convinzione di chiudere l'operazione positivamente. E così il classe 1990, che al momento della firma dovrebbe ricevere un premio (arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dal Marsiglia), diventerà a breve il primo giocatore italiano a vestire la maglia del Flamengo .

Mario Balotelli continua a essere vicinissimo al Flamengo . La trattativa è in fase avanzata, va avanti da giorni ma non si è ancora chiusa. Il motivo è presto detto. SuperMario ha l'accordo col club brasiliano sull'ingaggio (guadagnerà 4 o 5 milioni di euro a stagione) ma non quello sui diritti d'immagine.

