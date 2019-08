Il difensore slovacco classe 1984 (34 anni) ha firmato fino al 2020..

di Redazione Fox Sports - 09/08/2019 17:02 | aggiornato 09/08/2019 18:07

Rinforzo d'esperienza per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, l'ideale in vista di una stagione che vedrà la Dea impegnata per la prima volta in Champions League. Ha firmato con i bergamaschi Martin Skrtel, difensore slovacco classe 1984 che a 34 anni s'appresta a giocare per la prima volta con una squadra italiana.

Reduce da una stagione col Fenebahce con cui ha collezionato 40 presenze 1 gol, Skrtel si è svincolato dai turchi e ha deciso di approdare nel Belpaese sottoscrivendo un contratto fino al 2020.

Il centrale arriva all'Atalanta dopo aver indossato in carriera le maglie di Trencin, Zenit, Liverpool (oltre 300 le presenze con i Reds) e Fenerbahce. In Champions League vanta 25 presenze (5 ai preliminari), mentre sono 43 le apparizioni in Europa League (11 ai preliminari).