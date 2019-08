Inizia la trattativa tra il PSG e il Real Madrid per Neymar. Lo scrive il quotidiano Diario Sport, secondo cui l'affare tra le due parti sarebbe già in fase avanzata. Francesi e spagnoli stanno trattando sulla base di 120 milioni di euro più il cartellino di Luka Modric.

