Ha preso la parola, Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta per 2-1 del suo Napoli nell'amichevole contro il Barcellona andata in scena a Miami. Il tecnico degli azzurri ha parlato della prestazione dei suoi e di mercato:

La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità in linea con le ultime due amichevoli con Liverpool e Marsiglia. Di fronte avevamo un avversario che conosciamo tutti e che ha tantissima qualità, se non sei organizzato li subisci. Ma noi siamo stati efficaci e pronti a tenere lo stesso ritmo di palleggio. Nel totale delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi di loro. Sabato giocheremo un'altra partita (al Michigan Stadium di Ann Arbor, sempre contro i blaugrana, ndr) e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra

Si passa al mercato:

Di Lozano non so nulla, ma sfortunatamente il mercato chiude a fine agosto quindi aspettiamo cosa succederà. James? Credo sia un argomento di cui si parla troppo, non ne voglio parlare in questo momento. Se devo parlare di qualcosa che lo riguarda, lo chiedo direttamente a lui

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato a ESPN:

Seguiamo Lozano dallo scorso gennaio. Conosciamo esattamente il suo valore, può essere un buon giocatore per il Napoli, così come possono esserlo James ed Everton. Ma ce ne sono tanti altri. Quello che mi piace di Lozano è che è più giovane rispetto a James. Certo, James ha più esperienza, ha già giocato due volte sotto la guida di Carlo Ancelotti e questa è una garanzia. Se dobbiamo considerare chi è più utile per la squadra, io ho un’opinione, il direttore sportivo Giuntoli ne ha un’altra e Ancelotti un’altra ancora. Sono idee personali, per questo non è poi così importante quello che dico io