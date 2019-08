Romelu Lukaku diverrà a breve un nuovo attaccante dell'Inter. Manca solo l'ufficialità. In questi minuti il belga sta svolgendo le visite mediche prima di firmare con i nerazzurri un contratto fino al 2024 a 8.5 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Il suo cartellino costerà all'Inter 65 milioni di euro più 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Una cifra che lo fa diventare il giocatore più pagato nella storia interista davanti ai 90 miliardi (45 milioni di euro) spesi nel 1999 per Christian Vieri.

Intanto di Lukaku ha parlato su Twitter Gary Neville, leggenda del Manchester United, in termini tutt'altro che entusiastici:

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋