Il vantaggio targato Belotti arriva dopo soli tre minuti, il raddoppio è opera di Izzo. Nella ripresa il Gallo cala il tris su rigore, in gol anche De Silvestri e Bonifazi.

2 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 08/08/2019 23:08 | aggiornato 08/08/2019 23:15

Dopo aver superato l'ostacolo Debrecen, il Torino continua la sua rincorsa ai gironi di Europa League e si trova di fronte i bielorussi dello Shakhtyor: Mazzarri ha avvertito i suoi, l'avversario non va (né ora né mai) sottovalutato. E i suoi dimostrano di seguire in pieno le sue indicazioni: 5-0 il risultato finale, con i granata che hanno dato il massimo sin dall'inizio, indirizzando subito la gara sui binari giusti.

Il vantaggio del Toro, infatti, arriva dopo soli 3 minuti: calcio di punizione dalla destra, Baselli la mette in mezzo e Belotti con uno stacco super la insacca sull'altro palo. Un gol bellissimo, col Torino che neanche un quarto d'ora dopo usa di nuovo la testa. E non metaforicamente: calcio d'angolo, Izzo inzucca da distanza ravvicinata e infila il pallone nello stesso angolo in cui l'aveva spedito il Gallo.

Nella ripresa il Torino ha continuato a spingere e ha virtualmente chiuso il discorso qualificazione: Belotti ha siglato la sua doppietta personale su rigore, le altre due reti sono state siglate da De Silvestri e Bonifazi. E adesso la gara del ritorno è poco più di una formalità.

Europa League, non solo Torino: i risultati delle altre big

C'era grande attenzione sul risultato del Wolverampthon, probabile avversaria del Toro nel prossimo turno di Europa League. E i pronostici sono stati rispettati: la nuova squadra di Cutrone (entrato nella ripresa) vince fuori casa 4-0 contro gli armeni del Pyunik. Un segnale importante in vista del possibile (a questo punto praticamente certo) scontro col Torino.

A convincing win in Armenia! 🙌 pic.twitter.com/67Nql92b6n — Wolves (@Wolves) August 8, 2019

Altri risultati delle big: l'Enitracht ha vinto 5-0 in Liechtenstein contro il Vaduz, successo anche per i Rangers (4-2) sul campo del Midtjylland. Il Feyenoord in casa ha rifilato 4 gol alla Dinamo Tiblisi, mentre il PSV si è imposto per 1-0 in Norvegia contro il Haugesund. Vincono anche Ludogorets (5-0 vs TNS), Bate Borisov (1-2 a Sarajevo) ed Espanyol (0-3 a Lucerna). Bonus Dudelange: ricordate gli amici europei del Milan? Hanno vinto! Si sono imposti 3-1 in casa sugli estoni del Kalju, un buon risultato in vista della gara di ritorno.

Tutti i risultati dell'andata del terzo turno preliminare

Da martedì 6 agosto a giovedì 8 agosto, ecco tutti i risultati delle gare di andata del terzo turno preliminare di Europa League. Ora non resta che attendere gli esiti delle partite di ritorno per sapere quali saranno i prossimi accoppiamenti. Con gli occhi puntati sul Torino, ovviamente.

Martedì (6 agosto)

Ararat-Armenia (Arm) - Saburtalo Tbilisi (Geo): 1-2

Riga FC (Lat)-HJK (Fin): 1-1

Sutjeska (Mne)-Linfield (Nir): 1-2

Mercoledì (7 agosto)

Slovan Bratislava (Svk) - Dundalk (Irl): 1-0

Giovedì (8 agosto)