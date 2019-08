Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l'unica verità. Luka è una persona e un giocatore di livello assoluto, lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il Milan da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi

Già 20 giorni fa - ha esordito Boban - Paolo Maldini aveva dichiarato che Modric non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l'anno scorso, non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo il futuro di Modric sarà ancora a Madrid.

Parole definitive su Luka Modric. Le ha pronunciate Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente rossonero ha commentato la voce di mercato che vorrebbe il Diavolo interessato al Pallone d'Oro in carica.

