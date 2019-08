A 28 anni lo spagnolo vola in America: giocherà con il Montreal Impact di Joe Saputo.

di Redazione Fox Sports - 08/08/2019 11:58 | aggiornato 08/08/2019 17:02

Bojan Krkic lascia l'Inghilterra e da svincolato vola in America. Dopo aver collezionato 1 gol in 23 presenze in Championship con lo Stoke City, l'attaccante classe 1990 ha deciso di giocare in MLS per il Montreal Impact di Joe Saputo, stesso proprietario del Bologna.

A 28 anni lo spagnolo s'appresta così a indossare l'ottava maglia della sua carriera dopo aver vestito quelle di Barcellona, Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz e Alaves. Arriva in Canada dopo aver messo in bacheca 3 Liga, 1 Coppa di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 1 Supercoppa d'Olanda, 1 Eredivisie, 2 Champions League, 1 Supercoppa europea, 1 Mondiale per Club e 1 Europeo Under 21.

Il trasferimento è stato definito da Walter Sabatini, che ha il compito di occuparsi non solo del mercato del Bologna ma anche di quello del del club canadese.